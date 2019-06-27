Transfer döneminde Galatasaray'la anlaşan Ryan Babel bugün öğleden sonra İstanbul'a geldi. Futbolseverler Ryan Babel kimdir? Ryan Babel’in futbol kariyeri…

RYAN BABEL KİMDİR?





19 Aralık 1986 tarihinde Hollanda Amsterdam'da dünyaya gelen Ryan Babel, hep idol olarak gördüğü Rijkaard ve Gullit'in izinden gitmek üzere futbola adım attı. 1992 yılında S. V Diemen'de kariyerine başlayan Hollandalı futbolcu, burada kendisini beğendirmiş ve 1994 yılında Fortius takımına transfer olmuştur.

Hızlı oyunu ve tekniğe uygun yapısı ile 1998 yılında Ajax'ın seçmelerine katılma cesareti bulan oyuncu ilk turu geçmiş, fakat ikinci turda elenmiştir. Bir yıl boyunca herhangi bir kulüpte oynama şansı bulamayan Babel, antrenmanlarını eksiksiz bir şekilde yapmaya devam etmiştir. Bu esnada diri kalmayı başaran Babel, Ajax tarafından aynı yıl seçmelere çağrılmıştır. 1999-2000 sezonları için Hollanda kulübüne imza atan genç futbolcu, altyapıda forma giymiştir. Burada gösterdiği başarı ile birlikte C1,B1 ve A1 takımlarına yükselen futbolcu, profesyonel kontratını imzalama şansını ilk olarak 2004 yılında yine Ajax ile elde etmiştir.

İmza atmasının ardından Ajax'ın dikkat çekici isimleri arasında yer alan Babel, daha ilk sezonunda, forma giymeyi başardığı takımla birlikte şampiyonluğu tatma şerefine nail olmuştur. İlk yıl istediği gibi bir form çizemeyen futbolcu, 2005 yılında mihenk taşlarından birisi olmuştur. 2007 yılında kadar takımıyla birçok başarıya imza atan Hollandalı oyuncu, üç sene içerisinde 73 maça çıkmış ve toplamda 14 kez fileleri havalandırmayı başarmıştır.

2007 yılında 17.25 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olan Babel, burada yer aldığı 4 yıl boyunca toplam 91 maça çıkan oyuncu, 12 gol atarak. Almanya'nın Hoffenheim takımına doğru yeni yolculuğuna çıkmıştır.

2011'de 7 milyon Euro bedeli ile transfer olduğu Hoffenheim'da bir yıl geçirmiştir. Geçirdiği bu bir yıl boyunca 46 maça çıkan oyuncu, 5 gol atmayı başarabilmiştir. Bu performansın ardından serbest bırakılan futbolcu, eski kulübü Ajax'a yeniden dönmüştür. Burada hızlı bir başlangıç yapan futbolcu, sakatlık sıkıntısı nedeniyle zor günler geçirmiştir. Fakat bu durum onu yıldırmamış, bir sonraki yıl Kasımpaşa'nın teklifi ile hiç deneyimlemediği bir ligde forma giymeyi başarmıştır. 2013 yılında Kasımpaşa formasyıla etkili bir performans sergileyen oyuncu, 58 karşılaşmada 14 gol kez fileleri havalandırmıştır. Burada iki yıl boyunca forma giyen Hollandalı, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ain'e 2.5 milyon Euro'ya imza atmıştır. Burada oynadığı bir sezonun ardından serbest kalan oyuncu, İspanyol kulübü Deportivo'ya imza atmıştır. Yeniden serbest kalan Babel, 2016-2017 ara sezonunda Beşiktaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.







