Ryan Babel 'Open Letter' isimli rap şarkısı taraftarlardan tepki görüyor. İlk 24 saatte 50 bin izlenen şarkıya gelen dislike sayısı 12 bini geçti.

Beşiktaş taraftarından sonra Galatasaray taraftarını da formsuzluğu ve gamsızlığıyla karşısına alan Babel, saha dışındaki işlere daha çok ağırlık vermesiyle tepki çekiyor.

Sosyal medya hesaplarında kendini 'futbolcu' yerine 'girişimci' olarak adlandıran Babel, bitcoin, inşaat ve müzik ile oldukça yakından ilgileniyor.