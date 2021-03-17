Galatasaray'ın 34 yaşındaki oyuncusu Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Teknik direktör Gorre, Ryan Donk'un listeye dahil ederken 1986 Amsterdam doğumlu oyuncu daha önce Hollanda ya da Surinam A Milli Takım formalarını giymemişti. Donk'un Hollanda U-21 takımında ise 16 maçı bulunuyor.
Futbol Ryan Donk 34 yaşında ilk kez milli oluyor!
Teknik direktör Gorre, "Henüz ideal kadromuzu bulamadık. En güçlü takımımızı oluşturmuş değiliz ancak çalışıyoruz. Oyuncuları tanıyorum ve bu işimize yarayacak. Çoğu Hollanda'da forma şansı bulamamış önemli oyuncular" dedi.
Donk da bu isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Hollanda doğumlu Surinamlı Donk, kariyerinde ülkesindeki iki takımda oynadı: Waalwijk ve AZ Alkmaar.
Daha sonra Club Brugger, Kasımpaşa, Galatasaray ve Real Betis formaları giyen tecrübeli oyuncu, Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden ve adeta joker görevinde.
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