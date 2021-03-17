Ryan Donk 34 yaşında ilk kez milli oluyor!

Donk da bu isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Hollanda doğumlu Surinamlı Donk, kariyerinde ülkesindeki iki takımda oynadı: Waalwijk ve AZ Alkmaar.

Daha sonra Club Brugger, Kasımpaşa, Galatasaray ve Real Betis formaları giyen tecrübeli oyuncu, Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden ve adeta joker görevinde.