Ryan Donk, Beşiktaş maçında oynayamayacak
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Ryan Donk, Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak. Donk, Instagram hesabından oğlunun ameliyat olduğunu ve onun yanında olması gerektiği için maçta oynayamayacağını açıkladı.
Ryan Donk Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım" mesajını yayınladı.
https://www.instagram.com/p/B4H5hZPFJ9G/