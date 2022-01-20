Futbol Ryan Donk, Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmedi

Ryan Donk, Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmedi

Futbol

Ryan Donk, Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmedi

Kasımpaşa’da forma giyen Ryan Donk, eski takımı Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı. Donk golden sonra sevinmedi.

20 Ocak 2022, Perşembe 23:17 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti. Paşa’nın bir golünü de Ryan Donk kaydetti. Maçın 45+3. dakikasında sahneye çıkan Donk, takımına eşitliği yakalayan golü attı. Daha önce sarı-kırmızılılarda forma giyen 35 yaşındaki futbolcu golden sonra sevinmedi.

Deneyimli futbolcu bu golle bu sezonki ikinci gol sevincini yaşadı.

Maça 11’de başlayan Ryan Donk, 90 dakika sahada kaldı.

İSTANBUL (İHA)

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