Futbol Ryan Donk Karagümrük ile anlaşmak üzere

Ryan Donk Karagümrük ile anlaşmak üzere

Futbol

Ryan Donk Karagümrük ile anlaşmak üzere

Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi almayan 35 yaşındaki Ryan Donk, tahmin edildiği üzere Süper Lig'de kalacak. Donk ile Karagümrük ve Göztepe ciddi şekilde ilgileniyor.

10 Ağustos 2021, Salı 12:30 Son Güncelleme:
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Yaşı ilerlemesine rağmen hala çok formda ve fit olan Donk, yabancı sınırı nedeniyle Galatasaray'dan ayrılmak durumnda kalmıştı. Hollanda'dan da teklifler alan tecrübeli savunmacı, İstanbul'da yaşamaktan memnun olduğu için Karagümrük ile anlaşmaya sıcak bakıyor.

Düzenini bozmak istemeyen Donk, Kasımpaşa ve Galatasaray dönemleri nedeniyle 8-9 senedir İstanbul'da yaşıyor.

Kısa bir Betis macerası haricinde şehirden ayrılmayan Donk, Karagümrük'ün teklifini değerlendirecek.


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