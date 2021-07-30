Ryan Donk Süper Lig'de devam edebilir
Galatasaray'ın yeni sözleşme önermediği Ryan Donk'a Göztepe talip oldu. Hollanda asıllı Surinamlı oyuncu teklifi değerlendirip kararını bildirecek.
30 Temmuz 2021, Cuma 12:55 Son Güncelleme:
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Ryan Donk Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz hiçbir takımla anlaşmadı. Temmuz ayını Surinam Milli Takımı ile CONCACAF Gold Cup'ta geçiren Donk için turnuva da erken bitti. Surinam, oynadığı 3 maçta 1 galibiyet alarak turnuvadan elendi.
Gold Cup finali ise ABD ile Meksika arasında 2 Ağustos sabaha karşı oynanacak.
Ryan Donk ise son olarak 21 Temmuz'da forma giydiği Goudalupe maçının ardından tatile çıktı. 35 yaşındaki oyuncu çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Göztepe'den gelen teklifi ve diğer tekifleri değerlendiren Donk, kararını verecek.