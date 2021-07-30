Futbol Ryan Donk Süper Lig'de devam edebilir

Ryan Donk Süper Lig'de devam edebilir

Futbol

Ryan Donk Süper Lig'de devam edebilir

Galatasaray'ın yeni sözleşme önermediği Ryan Donk'a Göztepe talip oldu. Hollanda asıllı Surinamlı oyuncu teklifi değerlendirip kararını bildirecek.

30 Temmuz 2021, Cuma 12:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ryan Donk Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz hiçbir takımla anlaşmadı. Temmuz ayını Surinam Milli Takımı ile CONCACAF Gold Cup'ta geçiren Donk için turnuva da erken bitti. Surinam, oynadığı 3 maçta 1 galibiyet alarak turnuvadan elendi.

Gold Cup finali ise ABD ile Meksika arasında 2 Ağustos sabaha karşı oynanacak.

Ryan Donk ise son olarak 21 Temmuz'da forma giydiği Goudalupe maçının ardından tatile çıktı. 35 yaşındaki oyuncu çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Göztepe'den gelen teklifi ve diğer tekifleri değerlendiren Donk, kararını verecek.

İlgili Haberler
G.Saray'dan ayrıldı, milli takımda devam ediyor


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fatih Terim'in stoper listesi belli oldu: 5 aday