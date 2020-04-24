Ryan Donk'un büyük annesi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, corona virüs nedeniyle büyük annesini kaybetti. Donk, acısını Instagram'dan paylaştı.
24 Nisan 2020, Cuma 11:48 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, corona virüs nedeniyle babaannesini kaybettiğini açıkladı. Galatasaraylı futbolcular ve Donk'un birçok eski takım arkadaşı da oyuncuya başsağlığı mesajları attı.
Donk, haberi Instagram hesabından paylaştı ve şunları yazdı:
''Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız.''
https://www.instagram.com/p/B_R_sf-Fj7_/
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