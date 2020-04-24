Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, corona virüs nedeniyle babaannesini kaybettiğini açıkladı. Galatasaraylı futbolcular ve Donk'un birçok eski takım arkadaşı da oyuncuya başsağlığı mesajları attı.

Donk, haberi Instagram hesabından paylaştı ve şunları yazdı:

''Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız.''