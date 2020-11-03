Ryan Giggs kız arkadaşını dövdüğü gerekçesiyle tutuklandı
Galler Milli Takımı ve Manchester United efsanesi Ryan Giggs, beklenmedik bir olaya karıştı. Kız arkadaşı Kate Greville'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan Giggs, kefaletle serbest kaldı ancak yine de sevenleri bu haberle hayal kırıklığına uğradı.
03 Kasım 2020, Salı 10:09 Son Güncelleme:
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Ada futbolunun simge isimlerinden Ryan Giggs, 2017 yılından beri beraber olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden Galler'in teknik direktörlüğünü yapan eski futbolcu, kefaletle serbest kaldı.
Giggs, tedavi gerektirmeyeek hafif yaralara sebebiyet vermesi nedeniyle kefalet ödeyerek serbest kalabildi. Olay tekrarlanırsa ya da daha büyük bir şikayetle geri gelinirse efsane futbol adamının başı büyük belaya girecek.
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