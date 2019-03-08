S-400 ne zaman gelecek? İşte S-400 teslim tarihi…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Rusya’dan alınacak S-400’lere ilişkin soruları yanıtladı. Oktay’ın açıklamasının ardından internet kullanıcıları “S-400 nedir?” “S-400 ne zaman gelecek?” “S-400 teslim tarihi ne zaman?” sorularını merak ediyor. İşte S-400 teslim tarihi…

S 400 NEDİR?

S-400 Triumf, orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.

S 400 NE ZAMAN GELECEK? İŞTE S 400 TESLİM TARİHİ…

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Oktay, özetle şunları söyledi: “(Rusya’yla S-400 füzeleri anlaşması) Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür. S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz. S-400’ü almamız, Patriot’larla alakalı ‘almıyoruz’ anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz. Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak gereğini yaparız. Türkiye’nin inatlaşma gibi bir tutumu da yok. Türkiye’deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400’ün uzaktan yakından bir alakası yok.

HER ZAMAN HAZIRIZ

(Fırat’ın doğusuna operasyon) Eli kulağında dediğimiz şey. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü var, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ olayı. Biz şu anda da ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ noktasındayız. Bu bizim hazırlık düzeyimizi ve kararlılığımızı gösterir. Hazırlık düzeyimiz askeri, siyasi anlamdaki bir hazırlıktır. Ülke içerisindeki hazırlıklarımız, gerek müttefiklerimiz, dostlarımızla hazırlıklarımızdır. Bu hazırlıklar dün de tamamdı, bugün de tamam. Türkiye burada kartlarını çok açık oynar.