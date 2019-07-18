Rusya'dan, Türkiye'ye S-400 sevkiyatı sürüyor. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında 15. uçak da, Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400'LER 4 AYRI PARÇADAN OLUŞUYOR

S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Füze dışındaki parçalar hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek ve burada birleştirilecek.