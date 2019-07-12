S-400 teslimatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır."

İŞTE TESLİMATTAN İLK GÖRÜNTÜLER:

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün gerçekleşen ilk S-400 teslimatına ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

S-400 ile ilgili söylüyoruz. Bitmiş bir anlaşma, süreç devam ediyor. Biz bu işleri koordine ediyoruz. Uçak izni, personel izni süreçleri de devam ediyor. MSB de gerekli açıklamayı yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek.