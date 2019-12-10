S-400’ler kuruluyor

Akar, özetle şunları söyledi:

'Nato'ya tavır değil'

“Bizim herhangi bir şekilde NATO ortamında, NATO platformlarında ülkemizin hak ve menfaatine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu NATO’ya karşı bir tavır olarak algılanmamalıdır.

(Türkiye Planı ve Baltık Polonya Planı) Bizim planımızın yayınlanması engellendi. Dolayısıyla biz buna karşılık olarak şunu söyledik; bizim planımız yayınlanmıyor, kuzey ve güneydeki savunma planlarının müşterek olması lazım, bunların aynı anda yayınlanması lazım. Bizim iddiamız bu. Bu, bir engel değil. En son yapılan da herhangi bir taviz değil. YPG teröristtir, PKK’dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz, tevil etmemiz, değiştirmemiz asla söz konusu değildir.

(Yunanistan’ın, Libya’nın Büyükelçisi’ni sınır dışı etmesi) Meşru Libya hükümetinin Atina Büyükelçisi sınır dışı edildi. Mesele de ondan mutabakat muhtırasının bir kopya istenmesi. Bunun bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyeceğini de altını çizerek bildirmek istiyorum. Oldubittiye göz yummayacağız, izin vermeyeceğiz ve Türkiye’nin içinde olmadığı çözüm yollarının da hiçbir şekilde geçerli olmayacağını herkesin bilmesini istiyoruz.





Tacizler azaldı

(Barış Pınarı) Harekât alanında hem doğu hem batı cephesindeki tacizlere karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Tacizlerin azaldığını görüyoruz. Gerçekten terör örgütlerine, terör örgütü PKK’ya katılışlar azaldı.





Gerekirse anlatırız

(Kılıçdaroğlu’nun Tank Palet iddiaları) Burada tank üretilmiyor, tank paleti üretiliyor. Bunun bizim ihtiyacımızı karşılayacak en akıllı, en mantıklı, en makul yol olduğunu değerlendiriyoruz. Fabrikanın mülkiyeti ve denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı’nda. Fiyat konusunda hesaplar kitaplar belli. Bizim komitemiz, arkadaşlarımız onu takip edecekler, koordinasyonunu yapacaklar. Sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri tanka sahip olacak. Gerekirse bilgi sunabiliriz, anlatabiliriz. Burada gizli saklı bir şey yok. Her şey açık.





F-35 projesi

F-35’in herhangi bir şekilde kodlarını açığa çıkması, başkalarının eline geçmesini biz de istemeyiz. Bizim için önemli, bizim de benim güvenliğimiz bakımından, bizim de hava kuvvetlerimizin bel kemiği olacak bir uçak. Bununla alakalı Malatya’da üssümüzü hazırladık, her şeyi yaptık. F-16’larımız ömür devrini tamamlamak üzere. Bu takvimden sonra bizim yeni nesil bir uçak almamız lazım. Bu F-35 olmayabilir, vermezseniz ne yapacağız? Yeni bir araç yapacağız o zaman. Dünyada bir sürü uçak üretiliyor ama bizim dileğimiz NATO üyesi olarak, Amerika ile stratejik ortaklık ruhuna uygun şekilde hareket edilmesi ve kendi işimizi kendi içimizde çözmemiz.

m S-400’ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor. Normal faaliyetler, planlanan şekilde gerçekleşecek. Öbür taraftan F-35 konusunda görüşmeler yoluyla her şeye rağmen sabırla tezlerimizi muhataplarına söyleyerek bu işin makul ve mantıklı bir şekilde çözülmesini ifade etmeye çalışıyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa doğal olarak başka arayışlara gireriz.”





‘Samp T’ alabiliriz

“Sayın Trump’ın da destekleriyle, Cumhurbaşkanımızın talep ve girişimleriyle bu işin çözümü olacaktır diye düşünüyoruz. İsim vermeyeyim, bu projenin en etkili ismi olan kişi Türkiye’nin bu konuda bütün sorumluluklarını eksiksiz, aksaksız, mükemmel düzeyde yönetimini söylüyor. İnşallah çözeceğiz. Uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemlerinde bir taneyle iş bitmiyor. Türkiye geniş bölge. Vatanımızın korunması, kollanması için biz S-400’lere ilaveten Samp T de alabiliriz. Bu Fransa’da temas sürüyor. Samp T’nin beraber üretimi için Fransızlarla çalışmalar sürüyor. Süreçler bir anda böyle hani siyah beyaz şeklinde gelişmiyor, takip ediyoruz.”