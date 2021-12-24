Bilim & Teknoloji S-400'ün üreticisi, elektrikli otomobilinin ilk görüntülerini paylaştı

S-400'ün üreticisi, elektrikli otomobilinin ilk görüntülerini paylaştı

Bilim & Teknoloji

S-400'ün üreticisi, elektrikli otomobilinin ilk görüntülerini paylaştı

S-400 hava savunma sistemlerinin üreticisi Almaz-Antey kendi ürettiği elektrikli otomobilin ilk görüntülerini paylaştı.

24 Aralık 2021, Cuma 10:19 Son Güncelleme:
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E-NEVA adı verilen otomobil, tek şarjla 463 kilometre yol kat edebiliyor. Uzunluğu 4.5 metre olan SUV otomobil, 2.7 saniyede 60 kilometre hıza ulaşarak saatte maksimum 197 kilometre hız yapabiliyor.

Dijital gösterge paneli, ön camda projeksiyon ekranı ve 15 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi bulunan aracın bagaj hacmi 610 litre.

Otomobilin, elektrikli güç sistemi dışında, gaz veya hidrojen motorlu hibrit versiyonları da olacak.

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