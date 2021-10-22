Ekonomi S&P, Türkiye’nin kredi notunu teyit etti

S&P, Türkiye’nin kredi notunu teyit etti

Ekonomi

S&P, Türkiye’nin kredi notunu teyit etti

S&P, Türkiye’nin döviz cinsinden kredi notunu "B ", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

22 Ekim 2021, Cuma 23:38 Son Güncelleme:
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