Haberler Ekonomi Haberleri S&P, Türkiye’nin kredi notunu teyit etti S&P, Türkiye’nin kredi notunu teyit etti Ekonomi S&P, Türkiye’nin döviz cinsinden kredi notunu "B ", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti. 22 Ekim 2021, Cuma 23:38 Son Güncelleme: 22.10.2021 23:38 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ S&P kredi notu Türkiye Yazarlarımızdan Gelecek meşru zeminde şekillenecek Oral Çalışlar Borçlanma şartları değiştirmez Ekrem Sarısu Bu mağazada 14 dil konuşuluyor Hakan Çelik Ayda 300 lirayla 240 bin lira birikim Bilal Emin Turan E-ticaretten para kazan Özlem Denizmen 40 yıl sonra ne olacak? Erkut Can Çocuk koltuğu deyip geçmeyin Murat Gülderen BUNLARI DA OKUYUN New York borsası karışık seyirle kapandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu paylaşımı Bakan Bilgin’den ’Kavala’ açıklaması Halkbank’tan ABD’deki ceza davasına ilişkin KAP’a açıklama Bill Gates, Efes Antik Kenti’ni gezdi