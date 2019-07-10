S7 Airlines, Dalaman uçuşlarına başladı

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ile uçuş ekibi Moskova’dan Dalaman’a başlayan uçuşlar dolayısıyla pasta kesti.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıldan bu yana yürütülen çalışmalar sonucu S7 Airlines’in Moskova’dan ilk uçuşu gerçekleştirdiğini söyledi.

26 ÜLKEYE UÇUYOR

Uçuşun gerçekleşmesinde emek sarf eden Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ve S7 Airlines Genel Müdür Yardımcısı Leonid Dayneko’ya teşekkür eden Güvenç, "Rusya’da Aeroflot’dan sonra en geniş uçuş ağına sahip hava yolu firması S7 Airlines 181 şehir ve 26 ülkeye uçuş gerçekleştiriyor.

Havayolunun network’ü sayesinde uçuşlarımızdaki doluluğun yüksek olacağını öngörüyoruz." dedi.

SEFERLER HER CUMARTESİ

S7 Airlines Türkiye ve Azerbaycan Genel Temsilcisi Arif Shahbazov ise YDA Dalaman Havalimanı’nda gördükleri profesyonel çalışma ve hava yollarına gösterilen cana yakın yaklaşımın kendilerini etkilediğini kaydetti. Direkt Dalaman uçuşları başlatarak yolcularına Türkiye’ye yapacakları seyahatler için daha fazla imkan sunduklarını anlatan Shahbazov, "Uçuşlar her hafta cumartesi günü yeni ve konforlu Airbus 320 tipi uçağı ile gerçekleşecek.

Dalaman’dan Marmaris ve Fethiye gibi popüler tatil beldelerine ulaşım kolaylığını dikkate alarak Rus yolcularının ilgisinin artacağını umuyoruz. Artan ilgi uçuşların artmasını sağlayacaktır." diye konuştu. Uçaktan inen turistlere, çiçek verildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Rus turistler, daha sonra kendilerini tatil yapacakları yerlere taşıyacak araçlarla havalimanından ayrıldı.

MUĞLA (AA)