Saadet Çetin kimdir? Paylaş Benimle’deki Saadet Çetin'in hayat hikayesi
Saadettin Çetin, katıldığı Paylaş Benimle programında anlattığı hayat hikayesiyle izleyenleri derinden etkiledi. Abisi, ailesi ve eski eşi tarafından uğradığı istismarlar ve şiddet nedeniyle zorlu hayat mücadelesinde bu sefer de kansere yakalanan Saadet Çetin, hayata tutunma mücadelesine devam ediyor…
27 Temmuz 2021, Salı 15:39 Son Güncelleme:
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Daha çocuk yaşta iken, öz abisi tarafından tecavüze uğrayan Saadet Çetin, ailesinin olayı öğrenmelerine rağmen müdahale etmemesi nedeniyle bu istismara yıllarca maruz kaldı. Paylaş Benimle programında anlattıklarıyla gündeme gelen Saadet Çetin’in ailesi ve hayat hikayesi de pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.
PAYLAŞ BENİMLE’DEKİ SAADET ÇETİN'İN HAYAT HİKAYESİ
1971 yılında Karaman’da doğan Saadet Çetin, annesi, babası, üç kız, dört erkek kardeş ve yatağa bağlı babaannenin olduğu kalabalık bir ailede hayata gözlerini açtı. Babasının engel olması yüzünden sadece ilkokula kadar okuyabildi.
Saadettin Çetin, henüz çocuk yaştayken öz abisinin tecavüzüne uğradı. Yaşadığı bu korkunç olaydan sonra ailesine durumu anlattı fakat aradığı desteği bulamadı. İstismar, 9 yaşından 18 yaşına kadar devam etti.
Saadettin Çetin, evlendikten sonra eşi tarafından da tecavüze uğradı ve bu tecavüzler nedeniyle 2 kız çocuk dünyaya getirdi. 17 yıl evli kaldıktan sonra eşinden boşandı. 9 defa hayatını sonlandırmayı deneyen Saadet Çetin, kanserle mücadele etti.