Siyaset Saadet Partisi Bartın İl Başkanı yaşamına son vermişti, toprağa verildi

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı yaşamına son vermişti, toprağa verildi

Siyaset

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı yaşamına son vermişti, toprağa verildi

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, silahıyla hayatına son vermişti. Yurtbay, son yolculuğuna uğurlandı.

07 Ekim 2021, Perşembe 15:20 Son Güncelleme:
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Olay, dün öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkisinde meydana geldi. Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, otomobilin içinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Yaralanan Yurtbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bugün Ünal Yurtbay için Şadırvan Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Saadet Partisi Genel Sekreteri Mesut Doğan, Saadet Partisi Genel Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez, Bartın Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile siyasi partilerin il temsilcileri ve yakınları katıldı. Cami avlusunda kardeşi Veysel Yurtbay taziyeleri kabul etti. Ünal Yurtbay, kılınan cenaze namazının ardından Halatçımayası Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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