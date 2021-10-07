Olay, dün öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkisinde meydana geldi. Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, otomobilin içinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Yaralanan Yurtbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bugün Ünal Yurtbay için Şadırvan Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Saadet Partisi Genel Sekreteri Mesut Doğan, Saadet Partisi Genel Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez, Bartın Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile siyasi partilerin il temsilcileri ve yakınları katıldı. Cami avlusunda kardeşi Veysel Yurtbay taziyeleri kabul etti. Ünal Yurtbay, kılınan cenaze namazının ardından Halatçımayası Mezarlığı'nda toprağa verildi.



