Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu´nun Kovid testi pozitif çıktı.
04 Ocak 2022, Salı 22:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Saadet Partisi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Parti’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu´nun Kovid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir."
KARAMOLLAOĞLU: KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yakalandığı Kovid- 19’a ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" dedi.
KILIÇDAROĞLU’NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nun durumunun kamuoyuna açıklanmasının ardından, telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.
DHA