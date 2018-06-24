Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu oyunu kullandı

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Karamollaoğlu, "Seçimler çok önemli. Çünkü önümüzdeki 5 yıl bu ülkenin menfaatine yönelik kararlar alacak cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçilecek." dedi. Urfa'da yaşanan sandık olaylarına dair de "Yüksek Seçim Kurulu konuya müdahil oldu. İnşallah üzücü hadiseler orada da başka yerlerde de tekerrür etmez." şeklinde konuştu.



