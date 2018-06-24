Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu oyunu kullandı
Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Çankaya Lisesi'nde 1067 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Karamollaoğlu, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Karamollaoğlu, "Seçimler çok önemli. Çünkü önümüzdeki 5 yıl bu ülkenin menfaatine yönelik kararlar alacak cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçilecek." dedi. Urfa'da yaşanan sandık olaylarına dair de "Yüksek Seçim Kurulu konuya müdahil oldu. İnşallah üzücü hadiseler orada da başka yerlerde de tekerrür etmez." şeklinde konuştu.