  • Haberler
  • Gündem
  • Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu oyunu kullandı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu oyunu kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Çankaya Lisesi'nde 1067 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Karamollaoğlu, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

24 Haziran 2018, Pazar 15:00 Son Güncelleme:
A A
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu oyunu kullandı

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Karamollaoğlu, "Seçimler çok önemli. Çünkü önümüzdeki 5 yıl bu ülkenin menfaatine yönelik kararlar alacak cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçilecek." dedi. Urfa'da yaşanan sandık olaylarına dair de "Yüksek Seçim Kurulu konuya müdahil oldu. İnşallah üzücü hadiseler orada da başka yerlerde de tekerrür etmez." şeklinde konuştu.


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...