Saadet Partisi'nin Ankara adayı Mesut Doğan oldu

Saadet Partisi'nin Ankara adayı Mesut Doğan oldu Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, 31 Mart yerel seçimi için partisinin Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı oldu.