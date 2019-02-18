Saadet Partisi'nin Ankara adayı Mesut Doğan oldu

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, 31 Mart yerel seçimi için partisinin Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı oldu.

18 Şubat 2019, Pazartesi 15:25 Son Güncelleme:
A A
Saadet Partisi'nin Ankara adayı Mesut Doğan oldu

Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yarın 'Aday Tanıtım Toplantısı'nın düzenleneceği SP'de, öncesinde Başkanlık Divanı toplandı.

Toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mesut Doğan, SP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi. Doğan'ın adaylığı, yarın düzenlenecek toplantıda duyurulacak.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.