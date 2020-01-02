TBMM, Libya’ya tezkeresi için bugün toplanıyor. Oylamada, katılanların salt çoğunluğu aranacak. Saadet Partisi, Libya tezkeresi için 'evet' oyu verme kararı aldı.

CNN Türk Muhabiri Ünal Kaya, son dakika gelişmesini şu sözlerle aktardı: "Saadet Partisi'nin 'evet' oyu vereceğini öğrendik. Parti olarak ortaya koydukları tavır açısından önemli. Millet İttifakı'nda da bir ayrışma olduğunu ifade edelim" dedi.

Libya tezkeresi bugün saat 14.00'de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.





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