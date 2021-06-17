Saadet zinciri kanla koptu! Sibel Koçan ve Süleyman Aydın...

Süleyman Aydın, ilk olarak 2015 ocak ayında ortaya çıktı. Aydın, üyelere yüksek kâr payı vaat eden Posavis adlı bir saadet zinciri tarafından dolandırıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulunmuş “İzmir’de adrese elektrik faturası götürme işi yapan firmamda çalışan 80 kişiyle bu işe girdim. Herkes götürdüğü elektrik faturasından prim alacaktı. 400 bin liram gitti” demişti.

YÜKSEK KÂR VAADİ

Süleyman Aydın, daha sonra kendi kurduğu bir saadet zinciriyle yeniden ortaya çıktı. SAS Holding adlı şirket üyelere, “kaz çiftliği”, “enerji santrali” gibi işlere ortak edeceklerini söyleyip ‘katılım payı’ adı altında para topluyordu. İlginç bir tesadüfle Mine Karaboz da yine bu şirketteydi. Posavis’te otomobil kazanan Karaboz, bu kez SAS’ta ev kazanmıştı.

(Süleyman Aydın, saadet zinciri üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubuna lüks otomobiliyle çektirdiği fotoğrafı atıp "Sevgili milyonerler bu benim yeni oyuncağım" diye yazmış.)

MİNE KARABOZ DETAYI

Bu zinciri kuranlar 4 bin kişiden 100 milyon lira toplayıp ortadan kayboldu. Süleyman Aydın’ın avukatlarıyla bu açıklamayı yaptığı sırada yanında Mine Karaboz da vardı. Üstelik Aydın-Karaboz ikilisi Posavis’te aktif görev üstlenmişlerdi. Çok sayıda üye topladıkları için birer otomobille ödüllendirildikleri firmanın sosyal medya hesaplarından duyurulmuştu.

(Ocak 2015'te Süleyman Aydın ve Mine Karaboz, Posavis tarafından dolandırıldıklarını açıkladıkları bir basın toplantısı düzenlemiş.)

HESAPLARI BLOKELİYDİ

2019’da “Kaz gibi yoldular” başlığıyla bir haber yayınlandı. Dolandırılan paranın 40 milyon lira olduğu öne sürüldü. Savcılık, şirketin hesaplarını bloke etti. İddiaya göre şirket yine de zinciri üye kaybetmemek için elden ödeme yaparak sürdürdü. Ancak önceki gün meydana gelen kanlı olaylar bu saadet zincirinin de sonunu getirdi.

(Ağustos 2014'te Süleyman Aydın ve Mine Karaboz, Posavis'ten kazandıkları otomobillerle poz vermiş. - Solda) - (2019'da Mine Karaboz ve Süleyman Aydın bu kez SAS Holding'te yine beraber. Karaboz bu kez ev kazanmış. - Sağda)

PARAYI ŞİRKETE EVDEN GETİRMİŞ

Boşanmalarına rağmen şirkette eski eşi Süleyman Aydın ile ortaklığını sürdüren Sibel Koçan saadet zinciri üyelerine elden ödeme yapmak için 3.3 milyon lirayı evinden getirdi. Polis, paranın Sibel Koçan tarafından getirileceğini bilen kişileri tespit etmeye çalışıyor. İçeriden bilgi sızdırma ihtimali de değerlendiriliyor. Süleyman Aydın’ın eski eşi Sibel Koçan’ın öldürüldüğünü öğrenince ablasını arayıp “Sibel gitti. Artık ben yaşayamam onun yanına gidiyorum” dediği belirlendi.