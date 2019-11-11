Saadet zinciri OneCoin vurguncusu tüm dünyada aranıyor

Sanal para birimi BitCoin 2008’de kuruldu. Şanslı bir azınlık kısa sürede Bitcoin sayesinde zengin olunca alternatif para birimleri piyasaya çıktı. Bunlardan biri OneCoin’di. Zamanla OneCoin’in sanal para sisteminden ziyade aslında bir ‘saadet zinciri’ olduğu anlaşıldı. 3 milyon kişinin üye olduğu OneCoin sistemiyle 3.8 milyar dolar (22 milyar TL) toplanmıştı. Dolandırıcılık ağının tepesindeki Bulgar vatandaşı Konstantin Ignatov ABD’den Türkiye’ye gelecek bir uçağa binmek istediği sırada yakalanırken, kız kardeşi Dr. Ruja Ignatova paralarla birlikte kayıplara karıştı.

Oxford mezunu ve üstün zekalı

Oxford mezunu ve üstün zekalı olduğu belirtilen Dr. Ruja’nın nerede olduğuna dair hiçbir ipucu yok. ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) koordineli olarak Dr. Ruja’yı tüm dünyada arıyor.

Dr. Ruja Ignatova milyonlarca dolarla kayıplara karıştı.

175 ülkeden insanı dolandırdı

175 ülkeden milyonlarca mağdur 36 yaşındaki Dr. Ruja’nın yakalanmasını ve paralarını geri alabilmeyi beklerken, ABD’li savcılar dolandırıcılık davası açtı.

Geçen hafta ilk duruşması görülen davada savcılar, Dr. Ruja’nın ‘tarihin gördüğü en büyük dolandırıcı’ olduğunu söyledi. Dr. Ruja’nın uluslararası bankaları kullanarak toplanan paraların büyük kısmını kaçırmayı başardığı vurgulandı.

Dr. Ruja’nın milyonlarca dolarlık yatı, hâlâ Bulgaristan’daki lüks yalısının önünde demirli.

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