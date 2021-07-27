Türkiye Saat 04.30’da başladı! Türkiye’de daha önce sadece bir kez yapıldı…

Saat 04.30’da başladı! Türkiye’de daha önce sadece bir kez yapıldı…

Türkiye

Saat 04.30’da başladı! Türkiye’de daha önce sadece bir kez yapıldı…

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılıyor. Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyat saat 04.30'da başladı.

27 Temmuz 2021, Salı 12:37 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli Alanya'da yaşayan doğuştan rahim yokluğu yaşayan, 11 yıllık evli ve 5 yıldır nakil bekleyen 31 yaşındaki Havva Erdem'e gerçekleştiriliyor.

Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Bülent Aydınlı, anestezi uzmanı Necmiye Hadimioğlu ve organın bağışlanmasında aileyle görüşme yapan AÜ Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu öğretim görevlisi Nilgün Bilal'in de aralarında bulunduğu 40 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen nakil ameliyatının 4-6 saat sürmesi bekleniyor. 37 yaşında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen hastanın yakınlarının bağış yaptığı belirtildi.

İLK NAKİL 2011'DE YAPILMIŞTI

Dünyanın ve Türkiye'nin başarılı ilk kadavradan rahim nakli Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de Derya Sert'e yapılmış ve Sert, 4 Haziran 2020'de sağlıklı bir bebek dünyaya getirmişti.

Erol AKKIR / DHA

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