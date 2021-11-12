İngiltere’de biyoteknoloji şirketi Biobank, bir günden verim almak için bilimsel olarak en kritik saatleri sıraladı:

6.00: Tartılın.

7.30: Gebelik testi yapmak için ideal zaman.

7.45: Kahvaltı edin.

8.00: Doktor randevusu için ideal zaman.

10.30: Gıda alışverişi yapın. Çünkü beynin en iyi çalıştığı zaman uyandıktan üç saat sonraya denk geliyor.

11.00: Zam konuşması yapmak için en uygun zaman.

12.00: Yürüyüşe çıkın.

13.00: İyi sindirmek için öğle yemeğini bu saatte yiyin.

14.15: Kahve molası verin.

15.00: Sevişmek için en ideal zaman.

16.00: El ve göz koordinasyonu gerektiren temizlik gibi işler için uygun zaman.

15.00-18.00: Günlük sporu bu aralıkta yapın.

17.00: Akşam yemeğini, öğle yemeğinden 4-5 saat sonra yiyin.

18.00: Mantıksız karar vermemek için ayakkabı alışverişini bu saate bırakın. bırakmayın.

21.00: Duş alın.

21.45: Ağız bakımınızı tamamlayın.

22.00-23.00: Uyumak için en uygun zaman.