Saat 11'den önce zam istemeyin!
Gününüzü verimli geçirmek istiyorsanız her anınızı planlamayı düşünebilirsiniz. Peki hangi saatlerde ne yapmak için daha verimli olduğunuzu biliyor musunuz? İngiltere'de yapılan bir araştırma bu sorunun cevabını buldu.
12 Kasım 2021, Cuma 08:15 Son Güncelleme:
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İngiltere’de biyoteknoloji şirketi Biobank, bir günden verim almak için bilimsel olarak en kritik saatleri sıraladı:
6.00: Tartılın.
7.30: Gebelik testi yapmak için ideal zaman.
7.45: Kahvaltı edin.
8.00: Doktor randevusu için ideal zaman.
10.30: Gıda alışverişi yapın. Çünkü beynin en iyi çalıştığı zaman uyandıktan üç saat sonraya denk geliyor.
11.00: Zam konuşması yapmak için en uygun zaman.
12.00: Yürüyüşe çıkın.
13.00: İyi sindirmek için öğle yemeğini bu saatte yiyin.
14.15: Kahve molası verin.
15.00: Sevişmek için en ideal zaman.
16.00: El ve göz koordinasyonu gerektiren temizlik gibi işler için uygun zaman.
15.00-18.00: Günlük sporu bu aralıkta yapın.
17.00: Akşam yemeğini, öğle yemeğinden 4-5 saat sonra yiyin.
18.00: Mantıksız karar vermemek için ayakkabı alışverişini bu saate bırakın. bırakmayın.
21.00: Duş alın.
21.45: Ağız bakımınızı tamamlayın.
22.00-23.00: Uyumak için en uygun zaman.