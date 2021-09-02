Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın da katılımıyla toplanacak.

Toplantının ardından saat 19:00’da basın açıklaması yapılması bekleniyor.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan verilere göre, 1 Eylül saat 19.00 itibarıyla İstanbul'da aşı yaptıranların oranı yüzde 76,7, Ankara'da ise yüzde 83,9 oldu. İzmir'de aşı yaptıranların oranı ise yüzde 84,7 olarak gerçekleşti.

Birinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 563 bin 507'ye yükselirken ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 37 milyon 368 bin 108 ve üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı ise 8 milyon 661 bin 464 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,20 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olarak açıklandı.