Saat tutkunlarına yılbaşı için en görkemli hediye

Tekne yarışçıları için 100 metreye kadar suya dayanıklı olarak tasarlanan modelde komplike pek çok özellik de bir araya getirilmiş. 1 ile 10 dakika arasında ayarlanabilen geri sayım sayacına sahip modelin sofistike makinesi sayesinde saniye kolunun önce saat yönünün tersinde sonra da saat yönünde hareket etmesi sağlanmış. Bu özellik de yarışçılara önce geri sayımı sonrasında ise yarış süresini takip edebilme şansı veriyor.