Saatler ne zaman ileri alınacak? Alınacak mı?

"Saatler ne zaman ileri alınacak?" sorusu bahar ayının gelişiyle birlikte gündem olmaya başladı. Önceki senelerde mart ayının sonlarına doğru saatler bir saat ileri alınıyordu. Yaz saati uygulaması 2016'dan bu yana devam ederken vatandaşlar, "Saatler ileri alınacak mı?" sorusunu yöneltiyorlar.

SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de yaz saati uygulaması 2016'dan bu yana devam ettiği için saatler bir saat ileri alınmıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.