Türkiye Saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu trafiğe açıldı

Saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu trafiğe açıldı

Türkiye

Saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu trafiğe açıldı

Kar ve tipiden saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yolun çift yönlü açıldığı belirtildi.

16 Şubat 2021, Salı 21:16 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir-Susurluk kara yolunda tipi şeklindeki yoğun kar yağışı nedeniyle gece saatlerinden itibaren araçların kayması sonucunda yolun bazı noktalarda kapanması üzerine Valiliğimiz koordinasyonu altında bütün imkanlar kullanılarak yürütülen çalışmalar neticesinde kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. Yolda beklemek zorunda kalan vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır için teşekkür ediyoruz."

AA

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