Saatlerin yorumlanmasına; saat falı ismi de verilmektedir. Saat falı ile kişinin sevdiğinin ne hissettiği ve düşündüğü yorumlanır. Genel olarak durama göre değişiklik gösteren bu yorumlar, yelkovan ve akrebin göstermiş olduğu saatler dahilinde belirtilir. Çift saatlerin yorumuyla ters saatlerin yorumu bu bakımından birbirinden farklılık gösterir. Saat yorumlamaları adına görülmesi gereken saat ve dakikalar şu şekilde sıralanabilir; 01.01- 02.02 - 03.03 - 04.04 - 05.05 - 06.06 - 07.07 - 08.08 - 09.09 - 10.10 - 11.11 - 12.12 -13.13 -14.14 - 15.15 -16.16 - 17.17 - 18.18 - 19.19 - 20.20 - 21.21 - 22.22 - 23.23 - 00.00'dır.

01:01 SAAT ANLAMI - 01:01 NE ANLAMA GELİYOR? (SENİ SEVİYOR)

Umutsuz bir şekilde bekleniyorsa, bu saat oldukça iyi haberleri temsil etmektedir.

Sevilen bireyin, seven kişiye heyecanı hiç bitmemektedir.

Yeni bir ilişkiye başlanması olasıdır.

İlişki içinde olunması durumunda, ilişki her geçen gün iyiye gidecektir.

Hayatta karşılaşılan en doğru kişi odur.

02:02 SAAT ANLAMI - 02:02 NE ANLAMA GELİYOR? (SENDEN HOŞLANIYOR)

Kişilerin birbirinden hoşlanmasını temsil eder.

Böyle bir durumda dikkatli davranarak, hoşlanma sevgiye dönüştürülebilir.

Eşler; birbirini tanıma sürecindedir.

Bu aşamada dikkatli davranarak, özenli yaklaşmak oldukça önemlidir.

03:03 SAAT ANLAMI - 03:03 NE ANLAMA GELİYOR? (SANA AŞIK OLMAYA BAŞLIYOR)

Bireyin sevdiği kişi; hakkında daha olumlu düşünerek, duygularına hakim olamamaktadır.

Aşkın ilk kıvılcımlarına işaret eden bir saat aralığıdır.

Arkadaşlık ile başlayan bir ilişkinin, aşka dönüşmesi mümkündür.

Saati gören kişi için geçerli olmasa dahi, karşısındaki kişinin aşık olduğuna yorumlanır.

04:04 SAAT ANLAMI - 04:04 NE ANLAMA GELİYOR? (SENİ ÇOK SEVİYOR)

Saat aralığını gören kişiyi çok seven birine işaret eder.

Bu saat aralığı, kolayca bulunmayacak sevginin kıymetini bilmesine yorumlanır.

Kişi; çok sevilecek ve çok değer görecektir.

05:05 SAAT ANLAMI - 05:05 NE ANLAMA GELİYOR? (SENDEN NEFRET EDİYOR)

Bu saat aralığı, kişiye karşı duyulan nefrete işaret eder.

Karşıdaki kişiye yanlış bir harekette bulunulması durumunda, kişi nefret duygusuna bürünmüş olabilir.

Saat aralığını gören kişinin umutsuzluğa kapılmayarak, sakin ve emin adımlarla ilerlemesi, karşısındakine zaman tanıması önemlidir.

Karşıdaki bireyin gönlü alınmalı ve hata telafi edilmelidir.

06:06 SAAT ANLAMI - 06:06 NE ANLAMA GELİYOR? (HERHANGİ BİR TEKLİF İÇİN KÖTÜ BİR GÜN)

Plan olması durumunda bunun iptal edilmesi veya ertelenmesi faydalı olabilir.

Sevgili ile buluşmak, yeni planlar yapmak gibi teklifler sunmak için yanlış bir zaman olabilir.

07:07 SAAT ANLAMI - 07:07 NE ANLAMA GELİYOR? (SENDEN ÇOCUK YAPMAK İSTİYOR)

Sabah erken saatlerde karşılaşılan bu saat dilimi müjdelerin habercisi olarak değerlendirilebilir.

Sevgililerin birbirini gerçekten ruh eşi gibi görmesine işaret eden bir saat aralığıdır.

Ciddi düşünen ve gelecek düşünen sevgililerin, çocuk sahibi olmak istemesine yorumlanır.

08:08 SAAT ANLAMI - 08:08 NE ANLAMA GELİYOR? (SANA KAHVALTI TEKLİF EDECEK)

Gün içerisinde kahvaltı teklifi almaya işaret eden bu aralık, kişilerin birbiriyle sıcak bir ortam oluşturmasına yorumlanır.

Bu teklifler, ciddi düşünen birisi tarafından geleceği için, değerlendirmek önemli olacaktır.

09:09 SAAT ANLAMI - 09:09 NE ANLAMA GELİYOR? (SENİ ÜZECEK BİR SÖZ SÖYLEYECEK)

Bu zaman dilimi pek hayırlı değildir.

Gün içerisinde partnerden uzak durmak hayırlı olacaktır.

Kişinin partneri; kalbini kıracak bazı sözler sarf edebilir.

10:10 SAAT ANLAMI - 10:10 NE ANLAMA GELİYOR? (SENDEN AYRILMAK İÇİN FIRSAT KOLLUYOR)

Partnerlerin arasında olan problemlerin çözülmesi gerektiğine, aksi halde olumsuz durumların varlığına işaret eder.

Kişi, sevdiğine çok dikkat etmelidir. Çünkü bu kişi ayrılmak için bir bahane üretmeye çalışabilir.

Kişi, var olan problemleri çözmelidir. Bununla beraber kişinin sevdiği, son dönemlerde bazı davranışlardan rahatsız olarak, ilişkiyi bitirmek isteyebilir.

11:11 SAAT ANLAMI - 11:11 NE ANLAMA GELİYOR? (SANA SÜRPRİZ BİR HEDİYESİ VAR)

Kişinin sevdiği; ondan gizli bazı hazırlıklar yapabilir.

Alınacak bir hediyeye işaret edebilir.

Bu hediye, kişi için oldukça önemli bir hediye olup, onu çok mutlu edecektir.

Sevgilisi olan birey, yakın bir zamanda kişiyi olduğundan daha mutlu edecek bazı işlere kalkışacaktır.

12:12 SAAT ANLAMI - 12:12 NE ANLAMA GELİYOR? (SENİ AİLESİNE ANLATACAK)

Bu saat aralığı, ilişkinin ciddi bir hal almaya başladığına işaret eder.

Bu durum hem kadınlar hem de erkekler adına çok heyecan veren bir durum olarak belirtilir.

İlişkisi olan çiftler, bu durumu ciddiye taşıyarak, aileleriyle de paylaşacaktır.

13:13 SAAT ANLAMI - 13:13 NE ANLAMA GELİYOR? (SENİNLE KONUŞMAYA UTANIYOR)

Kişiyle konuşmak isteyen biri olduğuna ve bu kişinin utangaç bir şekilde davranması olarak yorumlanır.

Kişiye karşı utangaç davranan bu bireye, daha yakın davranmak iletişim açısından önemli olacaktır.

İlişkisi olan bireylerden bir tarafın, diğer tarafla konuşmaya çekindiği, konuşmak istediği bir konunun olmasına ve konuşamamasına işaret eder.

Bu durumun ilerlemesiyle sorun oluşması muhtemeldir. Bu yüzden sorunların acilen çözülerek, birbirlerine karşı daha açık olunması gerektiğine yorumlanır. Problemlerin içe atılması hiçbir yarar sağlamayacaktır.

14:14 SAAT ANLAMI - 14:14 NE ANLAMA GELİYOR? (EVLENME TEKLİF ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR)

Evlilik için hazır olunmasına yorumlanır.

Bu saat aralığı, kişilerin birbiriyle evlilik yolunda adıma atması şeklinde belirtilir.

İlişkisi olan bireylerin evlilik planlarıyla meşgul oldukları söylenir.

15:15 SAAT ANLAMI - 15:15 NE ANLAMA GELİYOR? (SENİNLE KAÇMAK İSTİYOR)

Kişi sevdiği ile beraber içerisinde olduğu yaşamdan biraz uzaklaşmak isteyebilir.

İlişkisi olan kişilerin bir tatile çıkması ve bulundukları ortamdan uzaklaşmaları faydalı olabilir.

Sevilen bireyin, hayatının aşkı olup olmadığını anlaması adına bu tatil gereklidir.

Kişilerin bulunduğu şehirden uzaklaşıp, baş başa kalması eşleri birbirine daha fazla yakınlaştıracaktır.

16:16 SAAT ANLAMI - 16:16 NE ANLAMA GELİYOR? (SENİ ARKADAŞLARINA ANLATIYOR)

Bu saat dilimi; ilişkinin övülmesine ve bireylerden bir tarafın ilişkisini güzelce anlatması şeklinde yorumlanmaktadır.

Sevgililerin, birbirleriyle alakalı aynı hayalleri kurduğu söylenebilir.

Aynı zamanda sevgililerin kalplerinin bir arada olduğu belirtilmektedir.

Bu saat dilimi; ilişkisi olan kişilerin birbirleriyle huzurlu, mutlu ve sevgi dolu bir ömür geçirilmesi olarak yorumlanır.

17:17 SAAT ANLAMI - 17:17 NE ANLAMA GELİYOR? (SENİNLE AYNI HAYALLERİ KURUYO

Her ilişkide olabilecek hayaller anlamına gelir. Kişilerin birbiri hakkında ortak hayaller kurması mümkündür.

Sevilmek ve sevmek en üst seviyede olacaktır. Sevilen kişinin, seven kişiye karşı dolu dolu olduğu belirtilebilir.

Kişiler kendini ana kaptırmakta olup, birbirlerini üzmemek adına her şeyi yapmaktadır. Yaşamın tadını çıkarmak denilen durum olarak da yorumlanmaktadır.

18:18 SAAT ANLAMI - 18:18 NE ANLAMA GELİYOR? (SENİ HERKESTEN DAHA ÇOK SEVİYOR)

Kişilerin birbirine olan bağlılığına işaret etmektedir.

Bireylerin, birbirlerini her şeyden herkesten daha çok sevmesine yorumlanır.

19:19 SAAT ANLAMI - 19: 19 NE ANLAMA GELİYOR? (ELİNİ TUTUP DUDAKLARINDAN ÖPMEK İSTİYOR)

İlişkisi olan bireylerin, her iki tarafın da birbirini özlediğine işaret eder.

Bu saat aralığı; romantik anların habercisidir.

20:20 SAAT ANLAMI - 20:20 NE ANLAMA GELİYOR? (ŞU ANDA BAŞKASIYLA YAN YANA)

Umutlanmayı bırakarak, yola devam etmeye işaret eder.

Bu saat aralığı, kişilerin birbirinden kopmasına tabir edilir.

21:21 SAAT ANLAMI - 21:21 NE ANLAMA GELİYOR? (SENİNLE İLGİLİ GELECEK HAYALLERİ KURUYOR)

İlişkisi bulunan kişilerin, gelecekle ilgili planları olduğu şeklinde yorumlanır.

Bu saat dilimi, insanların geleceğinde sevdikleri ile beraber olması şeklinde belirtilir.

22:22 SAAT ANLAMI - 22:22 NE ANLAMA GELİYOR? (SANA KAHVE ISMARLAYACAK)

Güzel iletişim kurmak için oldukça uygun bir fırsatın yakalanması olarak yorumlanır.

İlerleyen zamanlarda, ilişkinin daha sıcak bir hale gelmesi şeklinde de belirtilmektedir.

23:23 SAAT ANLAMI - 23:23 NE ANLAMA GELİYOR? (HAYATININ İLKİ VE TEK İNSANI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR)

Kişinin sevdiğinin, ondan önce bir ilişkisi olmuş olsa da hayatındaki tek farklı insanın kendisi olduğunu düşünmektedir.

İlişkinin sonuna kadar sürmesi ve beraber yaşlanmak olarak da yorumlanır.

00:00 SAAT ANLAMI - 00:00 NE ANLAMA GELİYOR? (SENİ ŞU ANDA RÜYASINDA GÖRÜYOR)