Türkiye Saatli bomba gibi dışarda dolaşıyor! İlk duruşmada tahliye edildi

Saatli bomba gibi dışarda dolaşıyor! İlk duruşmada tahliye edildi

Türkiye

Saatli bomba gibi dışarda dolaşıyor! İlk duruşmada tahliye edildi

Kartal'da otomobiliyle, motosikletiyle ilerleyen Cengiz Şen çarparak kaçan Ender Ocaklı ilk duruşmada tahliye edildi. Eşini kaybeden Emel Şen karara isyan ederek, 'Eşim sürat yapmazdı, dikkatliydi. Sanık şu an saatli bomba gibi dışarda dolaşıyor' diye konuştu.

17 Aralık 2021, Cuma 07:38 Son Güncelleme:
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Kartal’da motosikletiyle ilerleyen Cengiz Şen’e çarpan Ender Ocaklı, bilirkişi raporunda kusurlu bulunmasına karşın tahliye edildi. Sabah'ın haberine göre, tahliyeye Şen’in ailesi isyan etti.

Kartal'da motosikletiyle ilerleyen Cengiz Şen'e (44) otomobiliyle arkadan çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Ender Ocaklı (43) ilk duruşmada tahliye edildi.

ASLİ KUSURLU BULUNDU, TAHLİYE EDİLDİ

18 Eylül'de yaşanan kazada, motosikletli Cengiz Şen, aniden önüne çıkan öğrencilere çarpmamak için durunca arkadan gelen Ender Ocaklı'nın otomobili kendisine çarptı.

Ağır yaralı Cengiz Şen hastanede öldü. Bilirkişi raporuna göre sanığın alkollü olduğu, asli kusurlu bulunduğu belirtildi.

Ancak İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Ender Ocaklı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.



"BUNUN GİBİ BİNLERCESİ VAR İSYANBUL'DA"

Karar sonrası konuşan Cengiz Şen'in eşi Emel Şen kararı doğru bulmadığını belirterek, "Eşim sürat yapmazdı, dikkatliydi. Bütün tedbirlere rağmen dikkatsiz, alkollü, ehliyetsiz ve bunun gibi belki binlercesi daha var İstanbul trafiğinde. Sanık şu an saatli bomba gibi dışarda dolaşıyor" diye konuştu.

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