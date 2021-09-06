Yeni model elektrikli otomobil, Münih’te, IAA Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.

CUPRA CEO’su Wayne Griffiths, “CUPRA UrbanRebel Konsept, şirketimizin 2025 yılında pazara sunmayı planladığı şehir içi kullanıma uygun elektrikli otomobilimizin radikal bir yorumu. Bu konsept gelecekteki tasarım dilimizi yansıtıyor. Bu otomobil yalnızca şirketimiz için değil aynı zamanda Volkswagen Grup için de anahtar bir stratejik proje, çünkü amacımız grup markaları için Martorell’de yılda 500 binden fazla kentsel elektrikli otomobil üretmek” dedi.

CUPRA UrbanRebel Konsept, toplam 4.080mm uzunluk, 1.795mm genişlik ve 1.444mm yüksekliğe sahip yarışçı görünümüyle dikkat çekiyor.

Sadece 3.2 saniyede 100 kilometreye çıkıyor

CUPRA UrbanRebel Konsept, sürekli olarak 250kW maksimumda ise 320kW güç üretebilen motora sahip. Otomobil sıfırdan saatte 100 kilometre hıza yalnızca 3.2 saniyede çıkabiliyor.