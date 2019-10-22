8 aydaki bu artışa göre saatte 5 kişi milyoner oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, toplam milyoner sayısı 210 bin 54’e yükseldi. Milyonerlerin mevduatı 1.2 trilyon liraya çıktı. Bu da bankalardaki toplam mevduatın yarısı anlamaına geliyor.

Milyoner başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 5.9 milyon lira olarak hesaplandı. Geçen yıl bu oran 6.1 milyon liraydı.

Aynı dönemde milyonerlerin mevduatlarının 474 milyar 884 milyon lirası yerel para cinsi, 667 milyar 200 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 9 milyar 799 milyon lirası da kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluştu.