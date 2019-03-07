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Saba Tümer: Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım

Sunucu Saba Tümer, önceki gün çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Tümer, erkekleri kızdıracak bir açıklama yaptı

07 Mart 2019, Perşembe 10:21 Son Güncelleme:
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Saba Tümer: Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım

Saba Tümer "Benim erkeklerden en büyük şikayetim gösterdikleri gibi adam olmamaları. Gösterdikleri başka, esasları başka. Ben tanıdığım birçok erkekten daha delikanlıyım.

'HERKES DELİKANLIYI OYNUYOR'

Herkes delikanlıyı oynuyor. Bunu ilişki anlamında değil, arkadaşlık anlamında söylüyorum. 'Onu yaparım', 'Bunu yaparım' ama yapmaya gelince yok. Ben bir şeyi 'yaparım' diyorsam yapıyorum. Erkekler çok fazla atıp tutuyorlar." dedi.

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