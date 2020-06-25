Saba Tümer detoks kampında

Karantina sürecinde evden çıkmayan ve bu süreçte evden canlı yayınlar yapan evden çıktı. Tümer, soluğu Bodrum'da aldı. Mert Vidinli ile detoks kampına giden Tümer tatilden bol bol fotoğraf ve video paylaştı.

Son olarak denizde yüzerken çekilmiş anlarını paylaşan Tümer, İrem Derici'yi de yoruma ekleyerek "Acemi balığa klip çektim" yorumunu düştü. Derici ise bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. "Sizin sinirleriniz iyice gevşedi açlıktan, ölüyorum haha" yazdı.





Evden çıkanlara tepki göstermişti

Saba Tümer, ‘Evde kal’ uyarılarına aldırmayarak sokağa çıkanlara tepki göstermişti. Ünlü sunucu, bir video çekerek Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmıştı.

Polis uyarıyor, Sağlık Bakanı her gün uyarıyor. Cahil misiniz? Olabilecek bir şey değil. Okuduğunu anlamıyorsun, gördüğünü de mi anlamıyorsun be kardeşim? İdiot musun?



