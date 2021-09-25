Magazin Saba Tümer hangi kanalda program sunacak?

Saba Tümer hangi kanalda program sunacak?

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Saba Tümer hangi kanalda program sunacak?

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Saba Tümer’in ekran hasreti sona eriyor. Sunduğu program ve aldığı konuklarla adından söz ettiren Saba Tümer, yeni yayın döneminde ekrana dönmeye hazırlanıyor. Peki Saba Tümer, hangi kanalda izleyici karşısına çıkacak? İşte Saba Tümer ile ilgili merak edilen ayrıntılar…

25 Eylül 2021, Cumartesi 10:42 Son Güncelleme:
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Her daim neşeli kimliği ve çılgın karakteriyle tanınan Saba Tümer, zaman zaman YouTube üzerinden ve ulusal kanallar aracılığıyla sevenleriyle buluşuyor. Konuk olduğu programlarda yaptığı espriler ve farklı bakış açılarıyla gündeme gelen Saba Tümer, şimdi ise yeni yayın dönemine kendi programını sunmaya hazırlanıyor. 

SABA TÜMER EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Bir dönem ekranlarda olan ve geçtiğimiz senelerde yayın hayatına son veren Flash TV, tekrar yayın hayatına geçme kararı aldı. Flash TV, Saba Tümer ile el sıkışarak sohbet programı yapmaya hazırlanıyor. Saba Tümer’in hangi kanalda izleyici karşısına çıkacağı son dönemde Saba Tümer’in hayranları tarafından merak ediliyordu. Böylece Saba Tümer’in programa başlayacağı kanal belli oldu. Fakat Saba Tümer’in sunacağı programın tarihi henüz belli olmadı.


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