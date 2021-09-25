Saba Tümer hangi kanalda program sunacak?

Her daim neşeli kimliği ve çılgın karakteriyle tanınan Saba Tümer, zaman zaman YouTube üzerinden ve ulusal kanallar aracılığıyla sevenleriyle buluşuyor. Konuk olduğu programlarda yaptığı espriler ve farklı bakış açılarıyla gündeme gelen Saba Tümer, şimdi ise yeni yayın dönemine kendi programını sunmaya hazırlanıyor.

SABA TÜMER EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Bir dönem ekranlarda olan ve geçtiğimiz senelerde yayın hayatına son veren Flash TV, tekrar yayın hayatına geçme kararı aldı. Flash TV, Saba Tümer ile el sıkışarak sohbet programı yapmaya hazırlanıyor. Saba Tümer’in hangi kanalda izleyici karşısına çıkacağı son dönemde Saba Tümer’in hayranları tarafından merak ediliyordu. Böylece Saba Tümer’in programa başlayacağı kanal belli oldu. Fakat Saba Tümer’in sunacağı programın tarihi henüz belli olmadı.



