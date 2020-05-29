Magazin Saba Tümer: Marcus'u elimden kaçırdım

Saba Tümer: Marcus'u elimden kaçırdım

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Saba Tümer: Marcus'u elimden kaçırdım

Alp Kırşan’ın YouTube kanalına konuk olan Saba Tümerdünyanın en iyi erkek mankenleri arasında gösterilen Hollandalı Marcus ile ilgili pişmanlığını anlattı.

29 Mayıs 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Saba Tümer, dünyanın en iyi erkek mankenleri arasında gösterilen Hollandalı Marcus Schenkenberg’i 2005’te yaptığı televizyon programında ağırlamıştı. Önceki gün Alp Kırşan’ın YouTube kanalına konuk olan Saba Tümer, Marcus’a dair pişmanlığını dile getirdi. “Çok salağım ya. Meğer adam bana evlenme teklif etmiş, ben hiç oralı olmamışım. Elimden kaçtı. Ondan çocuk yapardım.

Bir de 2013’te İspanyol dansçı Joaquin Cortez gelmişti. Bana ‘Benimle İspanya’ya gel’ dese, valizimi bile toplamadan, stüdyodan havalimanına giderdim. Sonra çocuk yapardık. Ama teklif etmedi işte” diye konuştu.

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