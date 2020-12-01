Magazin Saba Tümer'den itiraf: Çellist Stjepan Hauser’a mesaj attım

Saba Tümer'den itiraf: Çellist Stjepan Hauser’a mesaj attım

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Saba Tümer'den itiraf: Çellist Stjepan Hauser’a mesaj attım

Saba Tümer, Uçankuş TV’de katıldığı programda bir itirafta bulundu.

01 Aralık 2020, Salı 10:20 Son Güncelleme:
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Yıllar önce Hırvatistanlı çellist Stjepan Hauser’a mesaj attığını açıklayan Tümer, sözlerine şöyle devam etti:

“Adama mesaj attım, cevap attı. ‘Televizyon sunucusuyum, röportaj yapmak istiyorum’ dedim. Profesyonelce bir adımdı yani! O da bana ‘Ne zaman geliyorsunuz’ dedi. Ben onu keşfettiğimde takipçi sayısı 70 binlerdeydi şimdi 1 milyon...”


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