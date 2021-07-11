Orman girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Piknik yapan, mangal yakan vatandaşlar aileleriyle keyifli vakit geçirdi. 1 Temmuz itibariyle kalkan kısıtlamaların ardından ikinci pazar gününde çok sayıda vatandaş, Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı girişinde sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerine kadar süren uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar piknik yapıp, bisiklet sürüp, mangal yaptı.

"KISITLAMALAR BİTİNCE HERKES KENDİNİ DIŞARI ATTI"

Gezmeye Belgrad Ormanı'na geldiğini söyleyen Mustafa Yurdagül, "Orman girişinde oldukça çok trafik vardı. Kısıtlamalar bitince herkes kendini dışarı attı. Çocuklar da evde baya sıkılmıştı. Umarım bir daha kapanma yaşamayız" dedi. Sabah 6'da Belgrad Ormanı'na geldiklerini söyleyen Duygu Aydın ise "Pikniğimiz güzel geçiyor eğleniyoruz. Maskeleri biraz erken çıkarmış olsak da kısıtlamaların kalkması iyi oldu. İki senedir evdeydik çok sıkılmıştık. Şu an Belgrad Ormanı çok kalabalık. İnsanlar yemek yemek için masa bulmakta zorlanıyor" diye konuştu.

"ORMANA SABAH 5'TE GELDİK YER BULAMADIK"

Yeğenleriyle birlikte Belgrad Ormanı'na gelen Mert Görgü, "Pandemiden dolayı uzun süredir evdeydik. Bizim için ilk hafta sonu oluyor. Çünkü geçen haftada çıkamadık. Mangal yapıp, çay içmek için Belgrad Ormanı'na geldik" diye konuştu. Torunlarıyla pikniğe gelen Entika Aydın ise "Ailecek piknik yapmaya geldik. Çocuklar evde çok sıkıldı biz de Belgrad Ormanı'na getirdik. Ancak sabah 5'te gelmenize rağmen yer bulamadık" dedi.

"BU KADAR KALABALIK OLACAĞINI TAHMİN EDEMEDİM"

Pandemi sürecinde sürekli evde olduğunu belirten Hatice Akdoğan, "Çok şükür bugün ilk siftahımızı yaptık. Çocuklar kurtlarını döküyor. Bizler de onlarla eğleniyoruz. Şu an Belgrad Ormanı çok kalabalık. Hiç bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştim" diye konuştu.

Esma MURAT - Feridun AÇIKGÖZ / İstanbul, (DHA)