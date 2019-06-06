Spor dünyasında ‘Altın Avcısı’ olarak tanınan tekvandocu İrem Yaman (24) ilk dünya şampiyonluğunu 2015’te elde etmişti.

19 Mayıs’ta İngiltere’de düzenlenen ‘Dünya Tekvando Şampiyonası’nda da altın madalya kazanarak tarihe geçmişti.

Başarısının yanı sıra güzelliği ile dikkat çeken İrem Yaman’ın Instagram’daki takipçi sayısı ikiye katlandı, 110 bine yaklaştı.

YAKLAŞMAYA KORKUYORLAR

Özellikle erkek hayranlarının İrem Yaman’ın fotoğraflarına yaptıkları yorumların bazıları şöyle:

■ “Sana zahmet; ağzımı burnumu kırıver.”

■ “Çıkma teklif etsem, bana tekme tokat dalar mısın? Olsun ben ona da razıyım.”

■ “Çok güzelsin. Sabah akşam patakla beni, gıkım çıkmaz.”

■”İltifat etmeye korkuyorum şampiyon.”

HALİL KALMUK/ POSTA