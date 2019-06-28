Sabah erken kalkan kadın daha avantajlı...

İngiltere'de Meme Kanseri Dernekleri Birliği'nin ve İngiliz Biobank'ten 400 bin kadının verilerinin incelenerek yürütüldüğü araştırmada, erken kalkan kadınların meme kanserine yakalanma ihtimalinin daha düşük olduğu sonucuna varıldı.

Ancak uzmanlar, yoğun olarak alkol tüketen veya aşırı kilolu kişilerin meme kanserine yakalanma ihtimalinin geç uyananlara göre daha yüksek olduğunu, bu nedenle uyku alışkanlıklarını değiştirmenin gerekli olmadığını belirtti.

(Hürriyet)