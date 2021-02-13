Ayak taban ağrısı nedeni araştırılması gereken, çeşitli sağlık sorunlarına işaret edebilen bir belirtidir. Bu nedenden dolayı, ayak taban ağrısı neden olur sorusunun cevabını bilmek gerekir. İnternette aynı zamanda ayak taban ağrısı nasıl geçer, ayak Taban ağrısı için hangi bölüme veya doktora gidilir, sorularının cevabı da aratılmaktadır. Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya, ayak taban ağrısı ile alakalı tüm bilinmeyen soruların cevaplarını açıkladı.

Ayak Taban ağrısı neden olur?

Ayak taban ağrısının değişik nedenlerden dolayı ortaya çıkabileceğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya, ayak taban ağrısı için tedavi yöntemlerini ve hangi doktora başvurulması gerektiğini açıkladı.

Ayak tabanı değişik nedenlerden dolayı ağrır. Bunlardan en sık görülen nedeni düztabanlıktır. Düztabanlık çocukluk çağında ortaya çıkıp, erişkin yaşa gelinceye kadar kendiliğinden bazen düzelebilen bazen düzelemeyen şekil bozukluğudur. Ayağın altındaki zarın gerilmesine, kasların daha fazla yorulmasına sebep olarak ağrı şikayetiyle kendini gösterir. Bu durumun tam tersinde, ayağın yukarı doğru fazla kavisli olmasında ise ayakta ağrılar ortaya çıkabilir. Çok fazla ayakta kalan mesleklerden olanlarda da ayak tabanında ağrı görülebilir.

Ayak taban ağrısı nasıl geçer?

Ayak tabanı ağrısında, ayak topuğunda özellikle hasta sabah kalktığında ağrı hissediyorsa topuk dikeninden söz etmek mümkündür. Topuğun arka tarafında kemik büyümesi sebebiyle de ayak ağrıları meydana gelebilir. Ayaktaki eklemlerin zarar görmesiyle ağrılar ortaya çıkabilir.

Tedavisi hastalığına göre değişmektedir. Ayak tabanı ağrısı için ortopedi hekimine başvurmanız ve gerektiği takdirde ilgili branşlara yönlendirilmeniz doğru olacaktır.

Ayak Taban ağrısı için hangi bölüme veya doktora gidilir?

Ayak taban ağrısı için ortopedi ve travmatoloji bölümüne gitmek gerekir.

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