Sabah karın ağrısıyla uyandı, 3 hafta sonra hayatını kaybetti

POSTA.COM.TR- İngiltere'nin Skelmersdale şehrinde yaşayan 11 yaşındaki Carly Woods için bir önceki gün her şey yolundaydı. Küçük kız bir sabah uyandığında ise büyük bir karın ağrısı çekmeye başladı.

Şikayetleri üzerine hastaneye kaldırılan küçük kızın durumu hastanede daha da ağırlaştı ve doktorlar Woods'a çok nadir görülen bir karaciğer kanseri teşhisi koydu.

İngiliz Mirror'ın haberine göre, Carly'nin babası John Woods, küçük kızın karaciğerinin olması gerekenden 4 kat daha büyük olduğunu ve içerisinde birçok tümör barındırdığını söyledi.

Carly Woods, bir sabah uyandığında hissettiği ağrıdan tam 3 hafta sonra 1 Kasım günü hastanede hayatını kaybetti.

'OKULDAN KAYTARMAK İSTİYOR SANDIM'

Acılı baba ise kızının teşhis gününü şöyle anlattı:

"Pazar sabahı uyandı ve 'baba karnım ağrıyor' dedi. Kıyafetleri kaldırıyordum ve ona, 'okuldan kaytarmaya çalışıyorsan bu işe yaramaz' dedim. Okulda son senesi olduğu için gitmemek istiyor olabilir diye düşündüm. O gün iştahı hiç yoktu ve tüm gün boyunca çok bir şey yemedi. Gece yatarken de annesi ona biraz ilaç verdi. Sabah 5 civarı eşim beni uyandırdı ve acele bir şekilde hastaneye geldik."

Carly'ye hastanede karaciğer kanserinin çok nadir olarak görülen bir türü olan "hepatosellüler neoplazm" teşhisi konuldu. Bu hastalık İngiltere'de sene yaklaşık bir ya da iki kişide görülüyor.