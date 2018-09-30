Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

İstanbul Güngören Akıncılar Mahallesi Cemal Gürsel Sokak'ta bulunan inşaat alanı yanındaki 7 katlı binada oturan vatandaşlar, sabaha karşı binadan gelen çatırdama sesleri ile uyandı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar apar topar evlerini terk etti. Bazı evlerin odalarında çatlaklar oluşması ve binanın dışındaki duvarlarda dökülmeler olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

BİNA BOŞALTILDI

Binanın bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, belediye ekipleri ise yaptıkları incelemeler sonrasında binanın çökme riskine karşı boşaltılması kararı aldı. Kararla birlikte bina sakinleri yaşlıları ve çocukları alarak binayı boşalttı. İnsanların binadan ayrılmasıyla birlikte belediye ekipleri binayı mühürleyerek sokak içerisine şerit çekip önlem aldı. Öte yandan, 7 katlı binanın hasar olan kolonlarının altına yerleştirilen ağaç kütüğüyle destek yapılması dikkat çekti.

"DUVARDAKİ ÇATLAKLARI GÖRÜNCE KOMŞULARI UYANDIRDIM"

Bina sakinlerinden Sahibe Özbilen, yandaki bina yıkıldıktan sonra sorun yaşamaya başladıklarını belirterek, "Sürekli tıkır tıkır sesler geliyordu. Sürekli kolonları kontrol ederek evde dolaşıyordum. Cumartesi sabaha karşı yine aynı tıkırtıları duyarak uyandım. Eşim de ses üzerine kalktı. Kapıya geldiğimde duvarlarda da çatlamalar olduğunu görünce hızla komşularımın zillerine basıp onları uyandırıp binayı boşalttırdım." diye konuştu.

"ÇOCUKLARI AKRABALARA DAĞITTIM"

Binada oturanlardan Süleyman Çelik, "Eve giremiyoruz, ev tutsak eşyayı çıkartamıyoruz. Ev tutsak 6-7 milyar para tutuyor, nereden bulacak bu millet bu parayı. Cuma günü akşam gece 4’te boşalttık biz binayı, o günden bu güne kadar bir Allah’ın kulu gelip bir şey sormadı. İş yerim var orada kalıyorum, çocukları akrabalara dağıttım" dedi.

"YATALAK HASTAYI BEZLE İNDİRDİK"

Bina sakinlerini aşağıya indirdiklerini dile getiren İsmet İlhan ise, "12 senelik yatalak hasta var onu bezle biz aşağıya indirdik. Yani çok sorun yaşadık ama yapacak bir şey yok. Bina sakinlerini biz aldık, komşular aldı, akrabalarına gittiler. Dün 5’ten bu yana böyle ve bize bir açıklama yapılmıyor" diye konuştu.

SABAHA KARŞI SESLERE UYANDILAR

3 kardeş olarak binada oturduklarını ifade eden Dursun Tanrıkulu ise, "42 yıldır bu mahallede oturuyorum, şu gördüğünüz binada 3 kardeş olarak biz oturuyoruz. Toplam 12 aile var burada, gece saat 4 gibi çatırtıyla uyanarak deprem olmuş gibi dışarıya döküldü. Bu sorun yandaki inşaat çalışmasının yanlış yapılmasından kaynaklanıyor. Bina kayarak bastı, şu diğer binadan ayrıştı. Kolonlar patladı demirleri dışarıya çıktı" şeklinde konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Güngören'de yıkılma riski nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan bina ile ilgili Güngören Belediyesi yetkilileri açıklama yaptı.

Güngören’de inşaat çalışmasının bulunduğu alanın yanındaki binada kayma neticesinde hasar oluşmuş, gece saatlerinde binanın çökme riskine karşı insanlar tahliye edilmişti. 7 katlı binanın yıkılma riski nedeniyle boşaltılmasına ilişkin Güngören Belediyesi yetkilileri açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden öğretim görevlisi çağrıldığı ve olayın olası nedeni ile sonuçları hakkında kapsamlı bir rapor hazırlanacağını belirtildi. Binanın ise mühürlendiği ifade edildi.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle:

"Güngören ilçemizde yıkılma riski nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan bina ilgili belediye ekiplerimizin çalışmaları ve yaşanan süreç ile ilgili detayları kamu oyuna saygıyla bildiririz;

29.09.2018 tarih saat 04.00 itibari ile vaki şikayet üzerine Güngören Akıncılar Mahallesi Cemal Gürsel Sokak No:5 adresine Belediyemiz Zabıta ve Teknik Personelince intikal edilmiştir. Söz konusu yerde olay anından itibaren belediye zabıta ekipleri ve teknik personel hazır bulunmuştur.

Mahallen yapılan incelemede mevcut durum göz önünde bulundurularak tedbir amaçlı bina tahliye edilmiş, saat 11.00 itibari ile Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden öğretim görevlisi çağrılarak olayın olası nedeni ve sonuçları hakkında kapsamlı bir rapor hazırlanması talep edilmiş ve rapor sonuçlanana kadar bina mühürlenmiştir. Binanın doğal gazı kesilerek sokak araç trafiğine kapatılmıştır.

Üniversite tarafından hazırlanmakta olan teknik rapor doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır.

Plan notlarımız kapsamında ilçemizde yapılan inşaatların bulunduğu yapı adalarına parsel birleşmelerini teşvik etmek ve bu kapsamda yapı stoğunu yenilemek amaçlı bilgilendirme tebligatları yapılmakta olup, mevcut binanın bulunduğu adaya da bu kapsamda tebligat yapılmış ancak ilgililerinden konuya ilişkin geri dönüş olmamıştır.

Söz konusu yerde olay anından itibaren Belediye Zabıta ve Teknik Personelinin hazır bulunduğu hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

İHA