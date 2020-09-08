Sabahat Akkiraz Çukur’a damgasını vurdu

Çukur’un 4. Sezon 1. Bölümünde (94. Bölümünde); İdris Koçovalı'nın eski dostu Sabahat Akkiraz oğullarıyla birlikte Sabahat Akkiraz'ı dinleme isteği olan İdris Koçovalı'yı kırmadı. İdris Koçovalı yoktu ancak son isteklerinden birisi gerçekleşmişti. Koçovalı kardeşlerin babalarının yokluğunda yaşadıkları acıyı gösteren sahne izleyenleri duygulandırdı!

Suriye’den Çıktım

Suriye’den çıktım üç gün vadeli

Düşmandan alırdım da kanlı bedeli

İsmime derler de

Nahsen Badeli

Vurma zalim vurma ben badeli nahsenim

Aman zincirlere zapt olmayan zalım aslanım

Suriye’den çıktım da nedir telaşım

Aman yukarı akçadağ da kaldı üleşim

Yetişsin imdada anam kardeşim

Vurma zalim vurma ben badeli nahsenim

Aman zincirlere zapt olmayan zalım aslanım

Sabahat Akkiraz kimdir?

Sabahat Akkiray bilinen adıyla Sabahat Akkiraz, 6 Şubat 1955 tarihinde dünyaya geldi.Babası Sivas, Kangal, annesi Malatya, Arguvanlıdır. Müzik eğitimine aile içinde başladı. Sivas'ın Kangal ilçesi Yaylacık köyünde doğmuştur. Çocukluk yıllarında, ailesi ile birlikte Almanya'ya göç eden sanatçı, ilk ve orta okulu bu ülkede bitirdi. Daha sonra Türkiye'ye dönerek 1983 yılında Şafak Söktü adını taşıyan profesyonel anlamda ilk albümünü çıkardı. İlerleyen yıllar içinde Arif Sağ, Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu, Aşık Daimi, Feyzullah Çınar, Davut Sulari gibi sanatçılarla çalıştı.

1990'da ilk uluslararası davetini alarak Hollanda'ya gitti ve önemli projelerde yer aldı. Fransa'da verdiği konserlerin yankısı büyük oldu ve Mezzo TV yaşamını konu alan bir belgesel hazırladı. Hollanda, Brezilya, Almanya, İsveç, Fas, Malezya, Norveç, İspanya, Meksika gibi pek çok ülkede ünlü müzisyenlerle birlikte önemli konser salonlarında türkü söyledi. Eserleri dünya müzik sıralamalarında ilkler arasına girdi. Külliyat albümü 16 ülkede basıldı ve elektronik müzikle harmanlanmış en iyi Anadolu müziği olarak kabul edildi. 13 diskografi çalışması ve 22 toplama albümü yayınlandı. Besteleri ve derlemeleri bulunmaktadır. 2000 yılında Fransa'da Yılın En İyi Etnik Müzik Sanatçısı seçildi. 2005 yılında Altın Plak, 2008 yılında Uluslararası Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış, 2010 yılında ise Altın Kelebek ödüllerini aldı.





Çok özgün kabul edilen ses tonu ve olağanüstü yeteneği, dünya üzerinde etnik müziğin en iyi tanınan isimlerinden biri olmasını sağladı. Pek çok kez ülke dışında konserlere katıldı, yabancı albümlerde çalışmaları ve derlemeleriyle yer aldı. Batı müziğine verdiği önemi konserlerine de yansıttı.





Orta düzeyde Almanca bilen Akkiraz, bekârdır.