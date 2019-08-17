Sabahattin Zaim Ünivesitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Sabahattin Zaim Ünivesitesi Rektörlüğü dün bir ilan yayımladı. İlanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24. ve 26. Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.

ilan sonrası başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu.