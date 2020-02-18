Ardından konkordato başvurusunda bulunan ve son aylarda da hacizlerle gündeme gelen Temsa’yla ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. Sabancı Holding’den yapılan açıklamaya göre; Temsa’nın, yüzde 50’sini Sabancı Holding diğer yüzde 50’sini ise Çek troleybüs üreticisi Skoda Transportation satın alacak. Sabancı Holding, Mayıs 2019’da Temsa’da sahip olduğu hissenin tamamını 182.7 milyon liraya İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satmıştı. Böylece Sabancı, dokuz ay önce sattığı Temsa’yı yabancı ortakla yeniden satın almış olacak.

Sabancı’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'ye güven

“Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzalamıştır. Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işlemi gerçekleştirilecektir. Skoda Transportation’ın Türkiye’ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu’nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları’nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”



