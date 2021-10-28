Sabancı ülkenin geleceğine sahip çıktı

Sabancı Holding, çalışanları ile yaptığı projeyle ülkemizin canı, nefesi olan; topraklarına, ağaçlarına, doğasına sahip çıktı. Yaşanan çevre felaketlerinin ardından bu anlamlı günde böylesine güzel bir proje ile karşımıza çıkan Sabancı Holding çalışanları “Cumhuriyet’e böyle sahip çıkılır” dedirtti!

Sabancı Holding 13 gün boyunca yapılacak tüm gönüllü çalışmaları, 10 Kasım’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e armağan edecek. 29 Ekim ve 10 Kasım gibi ülkemizde anlamı ve duygusal yoğunluğu çok yüksek olan bu iki günü bir araya getirerek 13 gün boyunca sürecek bu Cumhuriyet Seferberliği’ni Sabancı Holding sosyal medya hesaplarından düzenli olarak takip etmek mümkün olacak.

Cumhuriyet’imizin 98’inci kuruluş yıl dönümünde Sabancı Holding toplamda 60 binden fazla çalışan ve paydaşıyla Atatürk’ün mirasına sahip çıkmak için kolları sıvıyor. 29 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında Sabancı topluluğunun faaliyet gösterdiği İstanbul, Bursa, Adana, Ankara, Kocaeli, Antalya, Aksaray, Balıkesir, Çanakkale ve Mersin olmak üzere 10 ilde, yaşanan çevre felaketlerinin yaralarını sarmak için katkıda bulunacak. Sadece ağaç dikimi değil, çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği Sabancı Topluluğu şirketleri ve Sabancı Gönüllüleri tarafından gerçekleştirilecek.

Böylesine özel ve anlamlı bir günde ülkemizin geleceğine sahip çıkmak adına böylesine kapsamlı bir hareket başlatan Sabancı Holding adeta Cumhuriyet’e sahip çıkmak için yapılması gerekenin ne olduğunu gösterdi. Bütün yaz dönemi boyunca hasar alan doğamızı canlandırmak için taşın altına elini koyup, ülkemizin ciğerlerini ve doğasını onarmak için harekete geçen Sabancı Holding ders niteliğinde bir çalışma ortaya koydu.

Projeyi sosyal medya üzerinden aşağıdaki video ile duyuran Sabancı Holding sosyal medyada da gündem oldu.





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