Türkiye Sabancı Üniversitesi 2 Öğretim 2 araştırma görevlisi alacak

Sabancı Üniversitesi 2 Öğretim 2 araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Sabancı Üniversitesi 2 Öğretim 2 araştırma görevlisi alacak

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü 2 Öğretim 2 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

19 Kasım 2021, Cuma 17:54 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir." açıklaması yapıldı.


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